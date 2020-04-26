الصين تأمر الشركة المالكة لتيك توك بإزالة تطبيقها التعاوني Feishu

أفادت وكالة بلومبرج الإخبارية يوم الجمعة بأن الهيئات التنظيمية الصينية أمرت شركة (بايت دانس) ByteDance بتعليق تنزيلات تطبيقها المكتبي الشبيه بتطبيق (سلاك) Slack مؤقتًا، وذلك بعد اكتشاف محتوى من مواقع محظورة، مثل: فيسبوك، وتويتر.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين أبلغت الشركة التي تمتلك أيضًا خدمة مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة (تيك توك) TikTok بوجوب إزالة أداة التعاون الموجهة لقطاع الأعمال المسماة (فيشو) Feishu من متاجر التطبيقات المحلية الكبرى لمدة شهر تقريبًا.

وقالت مصادر بلومبرج: إن ذلك كان عقابًا على ميزة سمحت للمستخدمين بتصفح المنشورات من المنصات الأجنبية عبر وظيفة التغذية الإخبارية. وأضافت أنه من غير الواضح متى ستحدث الإزالة الفعلية.

ويُعتقد أن القرار يوجه ضربة لطموحات (بايت دانس) التي استفادت من خدمة (فيشو) التي أصبحت شائعة خلال الوباء بوصفها أداة مساعدة للعمل من المنزل. وكانت التطبيقات التعاونية عامةً قد شهدت نموًا على المستوى العالمي، إذ ارتفع سوقها من 14.8 مليار دولار في عام 2018 إلى 16.5 مليار دولار في العام الماضي، بحسب بيانات شركة أبحاث السوق (آي دي سي) IDC.

يُشار إلى أن تطبيق (فيشو) – التي يعد مزيجًا من (سلاك)، وسكايب، ومستندات جوجل – ينافس العديد من الخدمات الأخرى في الصين، مثل: (دينج توك) DingTalk من شركة (علي بابا) الذي كان التطبيق المجاني الأكثر تنزيلًا على متجر (آب ستور) الصيني لأسابيع إبَّان إغلاق البلاد. وللتطبيق نسخة عالمية اسمها (لارك) Lark تستهدف الأسواق خارج الصين، مثل: اليابان، وسنغافورة.