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"البابطين" تمدد مذكرة مع "ميتالوجلفا" البرتغالية لشراء حصة بتابعة لها في فرنسا

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"البابطين" تمدد مذكرة مع "ميتالوجلفا" البرتغالية لشراء حصة بتابعة لها في فرنسا "البابطين" تمدد مذكرة مع "ميتالوجلفا" البرتغالية لشراء حصة بتابعة لها في فرنسا

الرياض - مباشر: قالت شركة البابطين للطاقة والاتصالات إنها اتفقت مع شركة ميتالوجلفا البرتغالية على تمديد مذكرة التفاهم بخصوص استحواذ الأخيرة على نسبة 49% من حصص شركة البابطين فرنسا لمدة شهرين آخرين حتى 23 يونيو/حزيران القادم.

وأضافت الشركة عبر بيان على "تداول"، اليوم الأحد أن أسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقاً لإتمام الاتفاقية يعود إلى الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدول الأوروبية للحد من انتشار المستجد (COVID - 19) مما أدت إلى تعطل بعض الإجراءات النظامية.

 كما أشارت الشركة إلى أنه تم الانتهاء من الصياغات القانونية لاتفاقية البيع والشراء وكذلك اتفاقية المساهمين بنفس الشروط والبنود المتفق عليها بمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين.

وأضافت الشركة أنه لا يوجد أثر مالي لتمديد المذكرة، مبينة أنه سيتم الإعلان عن أي تطور جوهري في حينه.

وأعلنت "البابطين"، في ديسمبر كانون الأول الماضي، عن توقيع مذكرة تفاهم ملزمة مع شركة ميتالوجلفا البرتغالية بخصوص استحواذها على 49% من حصص شركة البابطين فرنسا (إحدى الشركات التابعة والمملوكة بنسبة 100% لشركة البابطين للطاقة والاتصالات) بقيمة 3 ملايين يورو.

ترشيحات:

"البابطين" تمدد مذكرة تفاهم مع "ميتالوجلفا" البرتغالية لمدة شهرين

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