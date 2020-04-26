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مجموعة العشرين تدشن مبادرة "تسريع الوصول للأدوات الصحية لجائحة كورونا"

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مجموعة العشرين تدشن مبادرة "تسريع الوصول للأدوات الصحية لجائحة كورونا" مجموعة العشرين تدشن مبادرة "تسريع الوصول للأدوات الصحية لجائحة كورونا"

الرياض ـ مباشر: رحبت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين بتدشين مبادرة "تسريع الوصول للأدوات الصحية الخاصة بجائحة كوفيد - 19"، التي تهدف إلى تطوير وإنتاج الأدوات الصحية لمكافحة المستجد.

وتأتي هذه المبادرة، حسب بيان من رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، اليوم الأحد، كمنصة عمل عالمية تهدف إلى تحفيز العمل على توفير الأدوات التشخيصية والعلاجية واللقاحات الجديدة لكوفيد - 19.

كما تهدف المبادرة إلى تحسين توظيف الروابط لإيجاد أرض مشتركة تقوم عليها شراكات لإيجاد الحلول، وحشد الاستثمارات وتوجيهها.

وقال وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، خلال إطلاق المبادرة إنّ المجتمع الدولي لا يزال يواجه حالة عدم يقين تجاه مدى عمق ومدة هذه الأزمة الصحية، مؤكداً على الحاجة الملحة إلى التكاتف والتعاون لمواجهة هذا التحدي العالمي.

وتابع: "لقد تولت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين زمام المبادرة بالعمل مع شركائها والمنظمات المعنية لمواجهة جائحة كوفيد - 19، وسوف تواصل مجموعة العشرين جهودها في تعزيز إطار التعاون العالمي على جميع الجبهات، وأهمها سد الفجوة التمويلية القائمة حالياً في القطاع الصحي".

وقامت المملكة العربية السعودية بصفتها دولة الرئاسة لمجموعة العشرين لعام 2020م، بالمساهمة بمبلغ قدره 500 مليون دولار دعماً منها لهذه الجهود العالمية.

وشارك في إطلاق هذه المبادرة قادة دول وشخصيات سياسية بارزة أخرى، علاوةً على رؤساء لجهات متعددة الأطراف ومؤسسات صحية وتنموية عالمية.

ومن المقرر أن يتم عقد اجتماع آخر يضم المجتمع الدولي لسد الفجوة التمويلية في القطاع الصحي، وذلك في 4 مايو عام 2020م.

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