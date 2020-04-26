"ميرسك لاين" تعلن خططاً تشغيلية جديدة في الأحمر والمتوسط وسط ضغوط "كورونا"

القاهرة - فهد عمران: كشفت شركة ميرسك لاين، أكبر ناقل بحري للبضائع في العالم، عن خطة لتعزيز خدماتها المقدمة لمنطقة البحرين الأحمر والأبيض المتوسط.

وبحسب وثيقة للشركة أطلع عليها "مباشر" سيتم تشغيل خدمة بديلة من وإلى ميناء السخنة إلى موانئ البحر الأحمر، لتكون على النحو التالي (جدة - العقبة - الملك عبدالله - جدة - السخنة – جدة)، وذلك اعتبارا من بعد غد الاثنين الموافق 27 أبريل بداية من ميناء السخنة.

وأفادت الشركة بأنه مع نداءات الميناء الجديدة ستشمل تغطية أفضل لمنطقة الشرق الأوسط، فضلا عن تمديد وقت عبور أفضل من / إلى الشرق الأقصى بنداءات أقل لميناء الشحن العابر، وذلك بفضل النداءات الفائقة المقدمة بميناء الملك عبد الله في السعودية.

وبالنسبة للخدمات في منطقة البحر المتوسط، كشفت الوثيقة عن توقف ميرسك لاين، عن نداء ميناء غرب بورسعيد اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 26 أبريل، على أن يكون آخر نداء بالميناء لسفينة "مايرسك كارلسكرونا" والذي تم في 19 أبريل الحالي.

وأكدت الشركة على انها ستعمل على تعزيز خدماتها بمنطقة البحر المتوسط عبر ميناء شرق بورسعيد.

وأوضحت الشركة أن تلك الإجراءات تأتي بهدف تحسين موثوقية جدولها الزمني، ولتزويد العملاء بخدمة محسنة من خلال عمليات الإبحار الأسبوعية المتعددة.

وأظهرت الوثيقة أن تناوب الخدمة المعدل بمنطقة البحر المتوسط سيكون على النحو التالي: "ميناء طنجة - ميناء ألخيسيراس- فالنسيا - فوس سور مير - جنوة فادو ليغير – شرق بورسعيد - جدة - صلالة - جبل علي - الدمام - الجبيل - أبوظبي - جبل علي - صلالة - جدة - شرق بورسعيد - ميناء طنجة.

ونوهت الشركة بأنه نظرا لظروف ميناء شرق بورسعيد فتم تعزيز تقديم خدمات النقل بالشاحنات.

وقالت الشركة في بيان منفصل، إنها تتخذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على سفنها، والموانئ تعمل - وفي نهاية المطاف - تتحرك التجارة العالمية.

وأضافت أنه في حين أن الوضع الحالي يضيف ضغطًا لا مفر منه على أعمالها أيضًا، فإنها قد دخلت في هذا الموقف من موقع قوة.

وأشارت الشركة إلى أنها راجعت شبكتها بما يتماشى مع الطلب الذي تقدمه، بعد إجراء حوار مع العملاء.

وأكدت ميرسك لاين، أنها تواصل بذل كل ما في وسعها لإيجاد حلول للعملاء للتعامل مع الاضطراب الحادث بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.

ونوهت بأن السفن تبحر، والموانئ تعمل، ويجري النقل متعدد الوسائط، ومع ذلك، فإنها وعملائها يواجهون أيضًا اضطرابات خارجة عن سيطرتهم.

وأضافت أن تلك الاضطرابات تتضمن نقص العمالة بسبب تدابير الحجر الصحي التي قد تؤدي في بعض الأحيان إلى حالات الازدحام.

ودعت الشركة عملائها إلى تقليل فترات الإقامة في الموانئ واحتجاز الحاويات قدر الإمكان من أجل تقليل مخاطر الازدحام والحفاظ على تدفق البضائع، وكذلك عمليات المحطة وأسطول الحاويات.

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