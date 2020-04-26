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6 دول خليجية تسجل 3026 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. السبت

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مباشر: أعلن مركز الإحصاء الخليجي، في تقريره اليومي لمستجدات انتشار "كوفيد 19"، تسجيل بلدان مجلس التعاون الستة اليوم السبت، 3,026  إصابة جديدة 507 حالات الشفاء.

وذكر المركز في تقريره اليومي، أن بلدان مجلس التعاون سجلت اليوم السبت، أيضا 20 حالة وفاة.

سجلت 1197 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 16299 حالة، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة السعودية.

وقالت الوزارة في بيانها اليومي، إنه تم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 136 حالة، مشيرة على تسجيل 166حالة شفاء، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 2215 حالة.

 والإمارات مع استمرار خطة توسيع نطاق الفحوصات، كشفت عن 532 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد - 19 من جنسيات مختلفة، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة في الدولة إلى 9813 حتى الآن.

أما الكويت فسجلت اليوم 278 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد 19 "، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2892 حالة.

 وفي قطر أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 833 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، وشفاء 120 حالة من المرض، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 929 حالة.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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