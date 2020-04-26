بأمر خادم الحرمين الشريفين.. رفع حظر التجول جزئياً بالسعودية في رمضان

الرياض - مباشر: أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة من يوم الأحد 3 رمضان وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان الموافق 13 مايو 2020 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً.

وبحسب قرار العاهل السعودي، فإنه سيتم الإبقاء على حظر التجول الكامل على مدى 24 ساعة في مدينة مكة المكرمة والأحياء التي سبق الإعلان عن عزلها، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وبموجب القرار يتم السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها في فترة السماح المشار إليها في البند أولا، ابتداء من يوم الأربعاء 6 رمضان 1441هـ الموافق 29 أبريل 2020م، وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان 1441هـ الموافق 13 مايو 2020م، وذلك في المجالات التالية: (محلات تجارة الجملة والتجزئة، المراكز التجارية "المولات").

وأكد القرار على استمرار منع أي نشاط داخل تلك المراكز لا يحقق التباعد الجسدي ومنها: عيادات التجميل، وصالونات الحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وصالونات التجميل، والمطاعم والمقاهي وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة.

وسمح القرار لشركات المقاولات والمصانع بالعودة لممارسة أنشطتها دون قيود على الوقت حسب طبيعة أعمالها ابتداء من يوم الأربعاء 6 رمضان 1441هـ الموافق 29 أبريل 2020م ، وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان 1441هـ الموافق 13 مايو 2020م.

وبموجب القرار، تقوم الجهات المسؤولة عن الرقابة على الأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية، بناء على التعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقرها وزارة الصحة والجهات المختصة بمتابعة مدى الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ورفع تقارير يومية عن ذلك.

مع التأكيد على استمرار منع أي نشاط داخل تلك المراكز لا يحقق التباعد الجسدي ومنها: عيادات التجميل، وصالونات الحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وصالونات التجميل، والمطاعم والمقاهي وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة.

وبموجب القرار، سيتم إيقاع العقوبات المقررة وإغلاق المنشآت المخالفة للأنظمة والتعليمات وفقا للإجراءات المتبعة. كما نص القرار أن هذه الإجراءات ستخضع للتقييم بشكل مستمر خلال المدة المشار إليها.

ونص القرار أن تتولى وزارة الداخلية التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى أي تعديلات على الإجراءات المتعلقة بمنع التجول تتطلبها المستجدات الصحية.

وضمن الأمر الكريم للجهات المعنية حث المواطنين والمقيمين وأرباب الأعمال على استشعار المسؤولية والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، حتى يتم تجاوز هذه الجائحة بمشيئة الله، والالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة.

وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،أصدر يوم الأربعاء الموافق 25 مارس/آذار، إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

ووافق خادم الحرمين الشريفين على عدد قرارات؛ أبرزها منع سكان مناطق المملكة الـ13 الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى، وفقاً لبيان لوزارة الداخلية.

وقرر الملك سلمان، بحسب البيان، منع الدخول والخروج من المدن التالية (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة) وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية.

ووجه الملك سلمان بتنفيذ التوجيهات الجديدة ابتداءً من الساعة الـ3 عصراً من يوم الخميس 26 مارس/ آذار 2020، وحتى انتهاء مدة المنع من التجول المحددة بالأمر الملكي في 27 رجب 1441هـ.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمراً ملكيا بمنع التجول بالمملكة العربية السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد ابتداءً من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا لمدة 21 يومًا.

وبموجب الأمر يالملكي، يفعل القرار اعتبارا من مساء يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2020م،

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