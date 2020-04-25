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شيخ الأزهر: الاحتكار وقت كورونا أشد حرمة منه في الظروف العادية

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شيخ الأزهر: الاحتكار وقت كورونا أشد حرمة منه في الظروف العادية شيخ الأزهر: الاحتكار وقت كورونا أشد حرمة منه في الظروف العادية

شدد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت، في رسالته الثانية عبر برنامجه الرمضاني «الإمام الطيب»، من مخاطر الأحتكار، لاسيما في تلك المرحلة الصعبة وما نعانيه من تداعيات وباء كورونا، موضحًا أضرار الاحتكار والمبالغة في الأسعار وقت انتشار الوباء.

 

وأضاف الإمام الأكبر، أنَّ الشريعة الإسلاميَّةَ يسَّرتْ للناسِ سُبُلَ التعامُلِ، وأن الإسلام حرم الاحتكارَ لما فيه من تَضيِيق على عِبادِ اللهِ، لما يُسبِّبُه من ظُلمٍ وعَنَتٍ وغَلاءٍ وبلاءٍ.

 

 

وأشار إلى أنَّ الإسلامَ أعطى للدولةِ الحق في التَّدخُّلِ المباشرِ لمواجهةِ أزمةِ الاحتكارِ المُضرَّةِ بالمجتمعِ، ولإجبارِ التُّجَّارِ على البَيْعِ بثَمَنِ المِثْلِ؛ لأنَّ مَصلَحَة الناسِ لا تجري إلا بذلك.

 

وتابع، أن احتكار السلع مع شِدَّةِ حاجةِ الناسِ إليها، هو أمرٌ مُحرَّمٌ شَرْعًا، مشددًا على أن الاحتكارُ في وقت الشِّدَّةِ وفي زَمَنِ انتشارِ الأوبئةِ أشدُّ حُرمة منه في الظُّروفِ العاديَّةِ، لأنَّه في الظُّروفِ الاستثنائيَّةِ يكونُ من بابِ تشديدِ الخِناقِ ومُضاعَفةِ الكَرْبِ على الناس.

المشرق نيوز

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