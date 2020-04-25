دكتورة تغذية: شهر رمضان فرصة للابتعاد عن وجبات “التيك أواي”

صرحت الدكتورة أماني سمير أخصائية التغذية الوقائية في تصريح لها، أن شهر رمضان هذا العام، يعتبر فرصة للعودة إلى العادات الغذائية السليمة، خاصة خلال الجلوس في المنزل بسبب الإجراءات الأحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأكدت خبيرة التغذية، خلال لقاء بالفيديو كونفرانس، مع غرفة الأخبار بقناة “dmc”، أنَّ “هذه الفترة فرصة لإعادة تناول الطعام البيتي، والابتعاد عن اطعمة التيك أواي، والمطاعم عامة، والتي أصبحت علي وشك تدمير الجهاز المناعي للأفراد.

وأضافت: “يجب أن نعود لتناول الوجبات الطازجة والخضروات، البعيدة عن مكسبات الأطعمة، وتناول الفاكهة، والعصائر الطبيعية مثل البرتقال والليمون الذي يحتوي علي فيتامين c، إذا أنها مفيدة جدًا لتقوية مناعة الجسم، وأيضًا المشروبات الرمضانية الشهيرة المصنوعة في المنزل”.