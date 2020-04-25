كل سنة وجيش مصر أعظم جيوش الأرض …حكيم وندى بسيوني يحتفلان بعيد تحرير سيناء

احتفلت الفنانة ندى بسيوني اليوم السبت بالذكرى ال 38 لعيد تحرير سيناء مؤكدة أن أرض سيناء هي أطهر و أقدس بقاع الأرض وتجلى فيها رب العزة قائلة:”عاشت مصر دائمًا منصورة ويحيا جيش مصر”.

ونشرت ندى، عبر حسابها على تويتر، صورة لها من أرض الفيروز، صحبتها بتعليق: “وصباح الخير يا سينا، ذكرى تحرير سيناء بالكامل، أقدس وأطهر بقاع الأرض، أرض الأنبياء وتجمع الديانات السماوية الثلاث وفيها تجلى رب العزة”.

وأضافت ندى: “عاشت مصر دائمًا منصورة ويحيا جيش مصر، رحم الله الرئيس مبارك الذي قاتل حتى تحريرها كاملة حربًا ودبلوماسية”.