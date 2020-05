آبل: لا دليل على استغلال ثغرة تطبيق البريد في آيفون وآيباد

قالت شركة آبل إنه لا يوجد دليل على أن أخطاء (iOS) التي كشفت عنها شركة (ZecOps) في وقت سابق من هذا الأسبوع قد تم استخدامها ضد العملاء، وردت الشركة على الادعاءات القائلة بأن الثغرات في نظام (iOS) قد تم استغلالها لسنوات، قائلة إنها لم تجد أي دليل يدعم مثل هذا النشاط.

وأدلى مسؤولو شركة آبل بهذا البيان ردًا على تقرير نشرته شركة (ZecOps)، وادعت من خلاله أن ثغرات الأمان في نظام (iOS) تؤثر على تطبيق البريد الإلكتروني الرسمي على أجهزة آيفون وآيباد، وهو برنامج يستخدمه مئات الملايين من الناس حول العالم، وقد جرى استغلالها منذ عام 2018.

وقالت (ZecOps) في تقريرها: “الثغرات موجودة على الأقل منذ (iOS 6) الصادر في شهر سبتمبر 2012 بالتزامن مع إصدار (iPhone 5)، ومع ذلك، قالت شركة آبل في بيان مرسل إلى الصحفي (مارك جورمان) Mark Gurman من وكالة بلومبرج

Apple responds to ZecOps report on Mail app vulnerabilities, says it doesn’t pose immediate risk and software update coming. pic.twitter.com/z4ExrmVfK8