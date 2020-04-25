الصين تبني أول مطار في العالم للمركبات الذاتية الطيران

أعلنت الشركة المتخصصة في مجال منصات تكنولوجيا المركبات الجوية المستقلة (EHang) عن عزمها بناء أول ميناء إلكتروني عالمي لخدمات المركبات الجوية المستقلة (AAV)، بحيث ستتعاون الشركة الصينية مع شريك محلي في مدينة هيتشو في مقاطعة قوانغشي الصينية لبناء الميناء الإلكتروني.

وأكملت (Ehang) سابقًا أولى الرحلات التجريبية الأمريكية لمركبات التاكسي الجوي الذي بدون طيار، وحصلت على تصاريح لاختبار طائرات الركاب ذات المقعدين العاملة بالكهرباء في النرويج، لكنها تركز بشكل كبير على وطنها الأم.

وتعتبر مدينة هيتشو رائدة في مجال السياحة الجوية، وسيجعلها هذا المشروع نموذجًا لابتكار السياحة الجوية حول العالم، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من بناء الميناء الإلكتروني وتشغيله بحلول نهاية عام 2020، مما يسرع من الاستغلال التجاري للمركبات الجوية المستقلة لشركة (EHang) في صناعة السياحة.

وتتضمن الخطة تسليم 20 وحدة من (EHang 216)، وهي مركبة جوية مستقلة للركاب مكونة من مقعدين سيتم استخدامها للسياحة الجوية، وزيارة المعالم السياحية للمدينة من الجو.

ويتكون مبنى الميناء الإلكتروني من ثلاث طوابق تغطي مساحة 2500 متر مربع، وتشمل الميزات المعمارية قاعة استقبال في الطابق الأول، ومنطقة انتظار للركاب في الطابق الثاني، ومنطقة وصول ومغادرة في الطابق الثالث.

ومن المفترض وضع أربع منصات هبوط على السطح، بحيث يمكن للميناء الإلكتروني استيعاب إقلاع أربع طائرات بدون طيار وهبوطها في وقت واحد، ويمكن أن يؤدي الجمع بين تكنولوجيا المركبات الجوية المستقلة من شركة (EHang) والمعالم السياحية الطبيعية في هيتشو إلى تعزيز صناعة السياحة الجوية في مقاطعة قوانغشي ككل.

وقال (هو هوازي) Hu Huazhi، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (EHang): “نحن متحمسون لتعزيز جاذبية مدينة هيتشو السياحية مع مركباتنا الجوية المستقلة، ونعتزم جلب المزيد من التطبيقات التجارية لمركباتنا، مثل مشاهدة المعالم السياحية من الجو، ونرحب بالمزيد من الشركاء المحليين للانضمام إلينا من أجل تقديم نهج آمن ومستقل لمشاهدة المعالم السياحية”.