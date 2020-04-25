أخبار عاجلة

مفاجأة غير متوقعة في مطعم عمرو -
قطر تدشن مستشفى ميدانيا لمرضى كورونا -
الجيش العراقي يحذر من خلايا داعش النائمة -
ملعب ONTime - حلقة الجمعة 15/05/2020 مع أحمد شوبير - الحلقة الكاملة -
مسلسل رجالة البيت - لعبة البولينج بطريقة مختلفة وجديدة -
أنا كنت هموت! رد فعل سلوى خطاب بعد اكتشاف مقلب فيفي -
إبعدي عني! العفريت يحاصر سلوى خطاب -
لازم اقعد يعني! سلوى خطاب مرعوبة من أول المقلب -
علشان خاطر عيون سلوى خطاب.. تفاصيل جديدة في مقلب أنهاردة -
ملاعب الأبطال - مشوار اللاعب "شعبان يحيى" لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. علوم و تكنولوجيا
  4. البوابة العربية للأخبار التقنية

الصين تبني أول مطار في العالم للمركبات الذاتية الطيران

Print

أعلنت الشركة المتخصصة في مجال منصات تكنولوجيا المركبات الجوية المستقلة (EHang) عن عزمها بناء أول ميناء إلكتروني عالمي لخدمات المركبات الجوية المستقلة (AAV)، بحيث ستتعاون الشركة الصينية مع شريك محلي في مدينة هيتشو في مقاطعة قوانغشي الصينية لبناء الميناء الإلكتروني.

وأكملت (Ehang) سابقًا أولى الرحلات التجريبية الأمريكية لمركبات التاكسي الجوي الذي بدون طيار، وحصلت على تصاريح لاختبار طائرات الركاب ذات المقعدين العاملة بالكهرباء في النرويج، لكنها تركز بشكل كبير على وطنها الأم.

وتعتبر مدينة هيتشو رائدة في مجال السياحة الجوية، وسيجعلها هذا المشروع نموذجًا لابتكار السياحة الجوية حول العالم، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من بناء الميناء الإلكتروني وتشغيله بحلول نهاية عام 2020، مما يسرع من الاستغلال التجاري للمركبات الجوية المستقلة لشركة (EHang) في صناعة السياحة.

وتتضمن الخطة تسليم 20 وحدة من (EHang 216)، وهي مركبة جوية مستقلة للركاب مكونة من مقعدين سيتم استخدامها للسياحة الجوية، وزيارة المعالم السياحية للمدينة من الجو.

ويتكون مبنى الميناء الإلكتروني من ثلاث طوابق تغطي مساحة 2500 متر مربع، وتشمل الميزات المعمارية قاعة استقبال في الطابق الأول، ومنطقة انتظار للركاب في الطابق الثاني، ومنطقة وصول ومغادرة في الطابق الثالث.

ومن المفترض وضع أربع منصات هبوط على السطح، بحيث يمكن للميناء الإلكتروني استيعاب إقلاع أربع طائرات بدون طيار وهبوطها في وقت واحد، ويمكن أن يؤدي الجمع بين تكنولوجيا المركبات الجوية المستقلة من شركة (EHang) والمعالم السياحية الطبيعية في هيتشو إلى تعزيز صناعة السياحة الجوية في مقاطعة قوانغشي ككل.

وقال (هو هوازي) Hu Huazhi، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (EHang): “نحن متحمسون لتعزيز جاذبية مدينة هيتشو السياحية مع مركباتنا الجوية المستقلة، ونعتزم جلب المزيد من التطبيقات التجارية لمركباتنا، مثل مشاهدة المعالم السياحية من الجو، ونرحب بالمزيد من الشركاء المحليين للانضمام إلينا من أجل تقديم نهج آمن ومستقل لمشاهدة المعالم السياحية”.

البوابة العربية للأخبار التقنية

مواضيع متعلقة
سوني تطلق إستديوهات بلاي ستيشن لتطوير الألعاب الحصرية

سوني تطلق إستديوهات بلاي ستيشن لتطوير الألعاب الحصرية

هواوي تطلق P30 Pro New Edition مع خدمات جوجل

هواوي تطلق P30 Pro New Edition مع خدمات جوجل

كورونا يجبر اليابان على تعليق بث أطول مسلسل رسوم متحركة في العالم

كورونا يجبر اليابان على تعليق بث أطول مسلسل رسوم متحركة في العالم

الإعلان عن Poco F2 Pro بمواصفات رائدة وسعر منافس جدًا

الإعلان عن Poco F2 Pro بمواصفات رائدة وسعر منافس جدًا

شبكة عيون الإخبارية