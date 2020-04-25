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الجيش التركي يحيد 20مسلحًا شمال شرق سوريا
أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 20 مسلحا من منظمة “بي كا كا/ ي ب ك”، خلال محاولتهم التسلل إلى منطقة عملية “نبع السلام” شمال شرقي سوريا.
جاء ذلك في بيان للوزارة أوضحت فيه أن قوات المهام الخاصة التركية أحبطت محاولة تسلل لمسلحي “بي كا كا/ ي ب ك”، كانت تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في منطقة عملية نبع السلام.
وأضاف البيان: “تم تحييد 20 عنصرا من المنظمة إثر عملية ناجحة، دون السماح لهم بتحقيق أهدافهم”.
المشرق نيوز