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الجيش التركي يحيد 20مسلحًا شمال شرق سوريا

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الجيش التركي يحيد 20مسلحًا شمال شرق سوريا الجيش التركي يحيد 20مسلحًا شمال شرق سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 20 مسلحا من منظمة “بي كا كا/ ي ب ك”، خلال محاولتهم التسلل إلى منطقة عملية “نبع السلام” شمال شرقي سوريا.

جاء ذلك في بيان للوزارة أوضحت فيه أن قوات المهام الخاصة التركية أحبطت محاولة تسلل لمسلحي “بي كا كا/ ي ب ك”، كانت تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في منطقة عملية نبع السلام.

وأضاف البيان: “تم تحييد 20 عنصرا من المنظمة إثر عملية ناجحة، دون السماح لهم بتحقيق أهدافهم”.

KVKDWIRSFC 3 300x217 - الجيش التركي يحيد 20مسلحًا شمال شرق سوريا

المشرق نيوز

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