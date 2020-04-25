محافظ أسيوط يشدد على تكثيف حملات إزالة مخالفات البناء

شدد عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم السبت، على تكثيف حملات إزالة جميع التعديات على الأراضي الزراعية، وأراضى أملاك الدولة بجميع القرى والمراكز والأحياء، وأخذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وذكر “سعد”، أن الحملات المستمرة تجرى بمشاركته، وترأسه لبعض الحملات بالمراكز والأحياء، وجرى تكليف نائب المحافظ بترأس الحملات التي شنها بحي شرق وحي غرب وقرى مركز أسيوط ، وترأس السكرتير العام حملات مراكز الجنوب، والسكرتير العام المساعد حملات مراكز الشمال، وذلك لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة وجميع المخالفات.

وجرى تنفيذ 10 قرارات إزالة لبعض التعديات على الأراضي الزراعية، وأراضى أملاك الدولة، وإزالة التعديات بمركزى البدارى، وساحل سليم، وذلك وفقًا للحملات التى تشنها المحافظة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.