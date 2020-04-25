تحرير 149 محضرًا تموينيًا بالمنوفية

أعلن إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، اليوم السبت، عن تحرير 149 محضرًا تموينيًا بشتى مراكز ومدن المحافظة، وشدد بمواصلة الرقابة على المخابز، والأسواق، والمحال التجارية، ومستودعات البترول، وذلك حفاظًا على حقوق المواطنين.

وشن عاطف الجمال، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، أمس الأربعاء، حملات تموينية، وأسفرت الحملة عن تحرير 38 محضر مخالفات مخابز نقص وزن، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم نظافة، و111 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع سلع منتهية الصلاحية، ومجهولة المصدر.

وأضاف الجمال، أن من أبرز القضايا التموينية تحرير محضر ضد صاحب مخزن مواد غذائية، وآخر ضد صاحب مصنع صلصة طماطم بناحية كفر الباجور بمركز الباجور، وذلك لإدارتهم النشاط بدون ترخيص، وحيازة مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، والتحفظ على 5 طن دقيق فاخر، و1200كجم زيت طعام، و6 طن ملح، و3 آلاف زجاجة خل، و1700كجم صلصة تحت التصنيع، و1200 زجاجة صلصة منتهية الصلاحية، و2000 زجاجة فارغة جاهزة للتعبئة.

وجرى تحرير محضر ضد صاحبة مشروع جمعيتي بناحية البتانون مركز شبين الكوم، لتَجميعها سلع تموينية بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء، وجرى التحفظ على 3 أطنان سلع تموينية مختلفة، وتحرير محضر ضد صاحب محل بقالة بمركز تلا، وذلك لبيعه سلع منتهية الصلاحية، والتحفظ على 60 عبوة حلويات.