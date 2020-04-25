لا داعى للقلق من تساقط الرموش.. نقدم لكى بعض الوصفات الفعالة

تتركز أهمية الرموش فى حماية العين من الأتربة و الغبار،كما أنها من مصادر الجمال لدى الفتاة،فضطر للجوء إلى طرق لتطويل الرموش مكلفة،لهذا لداعى للقلق نقدم لكى وصفات طبيعية لحماية الرموش من التساقط.

بعض الوصفات لحماية الرموش:

مسح الرموش بقطنة مغموسة فى الحليب،فهو من المواد الفعالة فى زيادة كثافة و تطويل الرموش.

مغلى البصل المكون من إضافة قطع البصل إلى الماء،و يوضع الخليط حتى يغلى،و من ثم بإستخدام قطنة مغموسة بمغلى البصل تمسحى على رموشك.

بإستخدام فرشاة ماسكرا تمشطى رموشك بزيت الخروع،و ينصح بتطبيق الوصفة مرتين كل يوم للحصول على نتائج فعالة.