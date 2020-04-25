إزالة 11 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

أعلن أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم السبت، عن استمرار الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا، جهودها في تنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وإيقاف أعمال المباني بدون ترخيص، والمخالفة لقانون 119 لسنة 2008.

وذكر” القاضى”، إن الوحدات المحلية بنطاق المحافظة نجحت في إزالة 11 حالة تعدٍ بالبناء المخالف دون ترخيص لأحكام قانون 119 لسنة 2008 على مساحة 1213 مترًا مربعًا. وبلغ إجمالي حالات الإزالات الزراعية، أمس الجمعة، ل790 حالة على الأراضي الزراعية بمساحة 2536 فدانًا و17 قيراطًا و44 سهمًا، و 1252 حالة إزالة مبان بمساحة 134498 مترًا مربعًا.

وشدد المحافظ، على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بتكثيف تنفيذ عمليات الإزالة للمباني على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وأخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك بالتعاون مع أجهزة الأمن.