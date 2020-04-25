محافظ الجيزة يتفقد أعمال رصف وتطوير شارع الشعب بالعمرانية

تفقد أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم السبت، أعمال التطوير الجاري تنفيذها بمحور المنصورية، وذلك لنسب التنفيذ، وإزالة أى معوقات تمنع التنفيذ، وأعمال التطوير الجاري تنفيذها بميدان الرماية، وطريق الفيوم بحي الهرم وتدبيش وتطوير ترعة المريوطية، ورصف وتطوير شارع الشعب بحي العمرانية.

وأشار “راشد”، أنه سيجرى إجراء تطوير شامل لمحور المنصورية لأنه أحد الطرق المهمة المؤدية للمناطق الأثرية، والسياحية بالمحافظة.

ورافق المحافظ خلال جولته كلًا من تامر أبو النجا، رئيس مدينة الجيزة، ونجوى السعيد، مدير مديرية الطرق، وشفيق جلال، رئيس هيئة النظافة، ورؤساء أحياء الهرم، والطالبية، والعمرانية.

وشدد المحافظ، على رؤساء الأحياء بأخذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين على أراضى أملاك الدولة، مشيرًا بأنه لن يسمح بالتهاون في حق الدولة.

ووجه المحافظ، على رفع مستوى النظافة بمحور المنصورية في المنطقة المحصورة من مشعل حتى الطريق الدائري مع صيانة الأسوار الحديدية بمطلع الطريق الدائري، مؤكدًا على ضرورة الدفع بمعدات النظافة، وذلك لرفع كفاءة مستوى النظافة بمساكن الضباط بمنطقة الرماية، ووجه رئيس حي الهرم بتطوير قطعة أرض فضاء بمنطقة الرماية، وإستغلالها كساحة إنتظار لخدمة المنطقة.

وتفقد المحافظ، أيضًا أعمال رصف وتطوير شارع الشعب بحي العمرانية، وذلك بعد تطويره كأحد المحاور المرورية البديلة، والموازية لشارع الهرم.

وأشار المحافظ، أنه جرى إزالة كافة التعديات الموجودة بالشارع وتوسعته بمَ يساهم في تحقيق سيولة مرورية للمنطقة، وجارِ تنفيذ أعمال الرصف والتطوير وتدعيمه بأعمدة إنارة حديثة، وشدد على سرعة الإنتهاء من وضع طبقة الأسفلت النهائية، وتركيب الإنترلوك في أسرع وقت ممكن، ومعالجة ارتفاع البالوعات الموجودة بالشارع بأساليب هندسية سليمة، وذلك لعدم تأثيرها علي أعمال الرصف والتطوير.

وأكد محافظ الجيزة، على ضرورة أن تجرى الأعمال طبقًا للمواصفات والمعايير الفنية، وتدعيم الشارع ببالوعات مطر، ومراعاة ارتفاع منسوب البلدورات، وذلك للتسهيل على المواطنين وكبار السن.