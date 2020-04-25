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إخمادحريق هائل بعقار بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية

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إخمادحريق هائل بعقار بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية إخمادحريق هائل بعقار بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد حريق هائل، اندلع في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، أعلى سطح عقار بمنطقة محرم بك بحي وسط الإسكندرية، وذلك حدوث دون أي إصابات. فيما أمرت النيابة بندب خبراء الادلة الجنائية لرفع اثار الحريق.

تلقى المقدم أمير المهندس رئيس مباحث قسم شرطة محرم بك بلاغا يفيد نشوب حريق أعلى عقار بشارع المنزلاوي، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص نشوب حريق أعلى سطح عقار بجوار مسجد أولاد الشيخ بالشارع المشار إليه، دون حدوث إصابات، فيما رجحت المعاينة الأولية نشوبه إثر ماس كهربائي.

المشرق نيوز

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