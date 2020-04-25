رغم توقف الطيران.. الداخلية تكشف حيلة «سمسار بشر» بالبحيرة

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم السبت، صاحب معرض سيارات في محافظة البحيرة، بتهمة الاتجار فى البشر.

وأفادت التحريات بأن المتهم تخصص في تهريب راغبي الهجرة بطريقة غير مشروعة، واستغلال الظروف الراهنة وتوقف الرحلات الجوية، ضمن خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والإعداد الجيد لذلك باستخدام المستندات المزورة للتحايل على السفارات لاستخراج تأشيرات سفر بجميع أنواعها، وذلك بغرض أن يكون له السبق في الاستحواذ على أكبر عدد من راغبي الهجرة غير الشرعية.

العديد من المضبوطات، وجدت بحوزة المتهم، ممثلة في 7 جوازات سفر بأسماء مختلفة، وبطاقتين ضريبيتين لشخصين مختلفين، وأوراق منسوب صدورها لأحد المستشفيات وممهورة بخاتم شعار الجمهورية، و6 كشوف حسابات بنكية يشتبه في كونها مزورة باسم المتهم، وسجلين تجاريين بأسماء مختلفة يشتبه في كونها مزورة، فضلاً عن برنامج استخراج تأشيرة دولية، وصور لشهادات جامعية مزورة، وهاتف محمول، وجهاز كمبيوتر بمشتملاته، وفيزا كارد باسم المتهم، و3 بطاقات رقم قومى سارية باسم المتهم.

بمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى، وبما أسفرت عنه التحريات، إذ تبين بفحص هاتفه المحمول وجود محادثات نصية دالة على ضلوعه فى نشاط تهريب المهاجرين بطريقة غير مشروعة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.