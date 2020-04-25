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ضبط تشكيلين عصابيين للإتجار بالمخدرات بالقليوبية

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ضبط تشكيلين عصابيين للإتجار بالمخدرات بالقليوبية ضبط تشكيلين عصابيين للإتجار بالمخدرات بالقليوبية

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بقيام حملة لضبط الخارجين عن القانون اسفرت عن ضبط تشكيلين عصابيين للاتجار بالمخدرات حيث تمكن ضباط مباحث مركز بنها من ضبط محمود أ ع 21 عاما عاطل، وعمرو س ع 33 عاما عاطل، وبحوزتهما فرد خرطوش و 2 طلقة وكميه من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 250 جرام، ومبلغ مالى 695 جنيه، وهاتف محمول وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدره بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارتهما والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما.

كما تمكن ضباط مباحث مركز شرطة شبين القناطر من ضبط وائل م م 24 عاما عاطل، والطوخي خ ب 31 عاما عاطل، وبحوزتهما فرد خرطوش و3 طلقة وكميه من الهيروين تزن حوالى 60 جرام، واعترفا بحيازتهما للمواد المخدره بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارتهما والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.

المشرق نيوز

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