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فالفيردي بتصريحات مثيرة عن ليونيل ميسي

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فالفيردي بتصريحات مثيرة عن ليونيل ميسي فالفيردي بتصريحات مثيرة عن ليونيل ميسي

خرج الأسباني إرنيستو فالفيردي بتصريحات مثيرة، عن البرغوت الأرجنتينى ليونيل ميسي نجم البلوجرانا.

نقلت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية تصريحات المدير الفني السابق لبرشلونة: “حين تكن مدربا لفريق، تفكر دائما من على خط التماس في الحل الأفضل داخل الملعب، ورغم أن الرؤية تكون أفضل من خارج الملعب، إلا أن ميسي يرى الأمور من داخل الملعب بشكل أفضل منك”.

وأضاف: “تدريب ميسي هو أمر لا يمكن مقارنته بأي شيء، إنه يقوم بأشياء مذهلة”.

ويذكر أن إدارة برشلونة أقالت فالفيردي في منتصف شهر يناير الماضي، وذلك عقب وداع كأس السوبر الإسباني على يد أتلتيكو مدريد، وتولى كيكي سيتين المهمة خلفا له.

المشرق نيوز

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