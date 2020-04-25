تسريب المواصفات الكاملة لهاتف LG Velvet

أعلنت شركة إل جي رسميًا عن تاريخ إطلاق هاتفها الذكي الجديد المسمى (LG Velvet)، حيث أكدت العملاقة الكورية الجنوبية من خلال مقطع فيديو نشرته هذا الأسبوع أنها ستطلق (LG Velvet) بتاريخ 7 مايو 2020 عن طريق حدث عبر الإنترنت تبثه من خلال يوتيوب وفيسبوك.

ويجب أن يكون الهاتف الذكي الأكثر إثارة من إل جي منذ فترة طويلة – على الأقل من الناحية التصميمية – الأول في سلسلة من أجهزة الفئة المتوسطة التي تهدف إلى استبدال سلسلة (LG G) التي تم إيقافها الآن، بحيث يركز (LG Velvet) على تجديد لغة تصميم إل جي بالكامل.

وكانت إل جي قد شوقت لهذا الهاتف من خلال يوضح الشكل التصميمي للجهاز، إلى جانب تضمنه معالج (Snapdragon 765)، فيما يوضح تسريب جديد المواصفات الكاملة، ويغطي كل شيء بخلاف تفاصيل الشاشة، التي من المفترض أن يكون حجمها ما بين 6.7 إلى 6.9 إنشات، مما يجعل هذا الهاتف الذكي كبيرًا إلى حد ما.

ويدعم الهاتف ملحق الشاشة المزدوجة من إل جي، ويقال إنه مزود بكاميرا خلفية بعدسة رئيسية بدقة 48 ميجابيكسل مع ميزة مثبت الصورة البصري (OIS)، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابيكسل، ومستشعر العمق بدقة 5 ميجابيكسل، ويشاع أن المستشعر الرئيسي هو (ISOCELL Bright GM2) من سامسونج.

وأوضحت المعلومات وجود كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل، مع ماسح ضوئي لبصمات الأصابع، و 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية القابلة للتوسعة من خلال بطاقة (microSD).

وهناك أيضًا مكبرات صوت ستيريو مدمجة، ويتمتع الجهاز بمقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار (IP68)، بالإضافة إلى معيار (MIL-STD-810G) العسكري للتحمل، كما يتضمن الهاتف بطارية بسعة 4300 ميلي أمبير تدعم الشحن السلكي السريع بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي.

ويتوفر الهاتف في كوريا الجنوبية بعدة خيارات لونية هي الأبيض (Aurora White) والأخضر (Aurora Green) والرمادي (Aurora Gray) والبرتقالي (Illusion Sunset)، على أن يباع بسعر يقرب من 730 دولارًا في كوريا الجنوبية، ويجب أن يكون الهاتف متوفرًا في المتاجر في منتصف شهر مايو.