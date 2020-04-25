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نينتندو تؤكد اختراق بيانات 160 ألف حساب عبر منصتها

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نينتندو تؤكد اختراق بيانات 160 ألف حساب عبر منصتها نينتندو تؤكد اختراق بيانات 160 ألف حساب عبر منصتها

أكدت شركة نينتندو يوم الجمعة تقارير سابقة عن اختراق للحسابات قبل بضعة أسابيع، وهو الاختراق الذي طال أكثر من 100 ألف مستخدم من مستخدمي منصتها.

وقالت عملاقة الألعاب اليابانية: إن نحو 160,000 حساب على منصتها اختُرقت، وقد وجدت أن العديد من الحسابات استُخدمت لشراء عناصر رقمية دون موافقة أصحابها. وإلى جانب القوى الشرائية، يُرجَّح أن تكون الأطراف المخالفة قد تمكنت أيضًا من الوصول إلى المعلومات الشخصية، مثل: تواريخ الميلاد، وعناوين البريد الإلكتروني.

ويبدو أن المشكلة زادت بعد تكرار الوصول إلى الحسابات في الأسابيع الأخيرة. ولمعالجة هذه المسألة، أغلقت الشركة تسجيلات الدخول عبر (مُعرِّفات نينتندو) Nintendo Network ID، وهو نظام حسابات قديم يعود إلى 3DS/Wii U. وأعادت الشركة تعيين كلمات المرور للمستخدمين المتأثرين، وأوصت جميع المستخدمين بتفعيل وظيفة المصادقة الثنائية لأنظمتهم.

وقالت الشركة: إنها سترسل إشعارات لنحو 160,000 مستخدم جرى استهدافهم خلال شهر نيسان/ أبريل الجاري. وقد أشارت الشركة في وقت سابق من الأسبوع الحالي إلى أنها تحقق في المشكلة، بعد أن وجد العديد من المستخدمين حدوث عمليات شراء غير متوقعة للعناصر، مثل: Fortnite V-Bucks، باستخدام حساب (باي بال) PayPal متصل.

ويُعتقد أن نينتندو ما زالت تحاول الوصول إلى معرفة كيفية وصول المُخترِقين إلى معلومات NNID. وقد طلبت من المستخدمين إرسال تعليقات في محاولة لتحديد مصدر الانتهاك.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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