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آبل تبدأ في طرح iPhone SE في 40 دولة بهذه الأسعار

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بدأت شركة آبل اليوم الجمعة في طرح هاتفها الذكي الحديث (آيفون إس إي) iPhone SE بإصدار 2020 في الأسواق العالمية، وتشمل الدفعة الأولى 40 دولةً.

وتشمل قائمة الدول الـ 40 التي سيُتاح فيها الهاتف كلًا من: الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والإمارات العربية المتحدة، وفرنسا، وكندا، وألمانيا، والصين.

وليس من الواضح عدد الوحدات التي أنتجتها آبل، وستكون متاحة للمستهلكين في الوقت الراهن، ولكن يُرجح أن تكون الكمية محدودة. وسيصل الهاتف إلى أولئك الذي حجزوا الهاتف في 17 نيسان/ أبريل الجاري خلال المدة الواقعة بين 1 و5 أيار/ مايو المقبل.

أما عن الأسعار، فإن خيار 64 جيجابايت من الهاتف سيتوفر في الولايات المتحدة بسعر 399 دولارًا أمريكيًا، وبسعر 449 دولارًا أمريكيًا خيار 128 جيجابايت، وبسعر 549 دولارًا أمريكيًا خيار 256 جيجابايت.

وفي الإمارات العربية المتحدة، سيتوفر خيار 64 جيجابايت بسعر 1,699 درهمًا، وبسعر 1,909 دراهم لخيار 128 جيجابايت، وبسعر 2,329 درهمًا لخيار 256 جيجابايت. هذا، وسيتوفر الخيار الأول بسعر 479 يورو في ألمانيا، وبسعر 529 يورو للخيار الثاني، وبسعر 649 يورو للخيار الثالث.

آبل تبدأ في طرح iPhone SE في 40 دولة بهذه الأسعار

البوابة العربية للأخبار التقنية

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