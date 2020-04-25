حاكم نيويورك:” إيطاليا هي مصدر انتقال الفيروس للولاية”

قال حاكم ولاية نيويورك الأميركية،آندرو كومو، إن سلالات فيروس كورونا المستجد دخلت الولاية من أوروبا وليس من الصين.

وأشار إلى أن القيود التي فرضها ترامب على السفر جاءت متأخرة للغاية وبالتالي لم تحد من انتشار الفيروس في الولايات الأمريكية.

وبحسب البحث الذي أجرته جامعة نورث إيسترن، أن الفيروس انتقل إلى ما يقدر بأكثر من عشرة آلاف من سكان ولاية نيويورك عندما اكتشفت الولاية أول إصابة مؤكدة بالمرض في الأول من مارس.

وقال كومو إن ترامب أمر بحظر السفر من الصين في الثاني من فبراير وذلك بعد أكثر من شهر من إصدار التقارير الصحفية عن وباء منتشر في مدينة ووهان الصينية ثم قرر حظر السفر من أوروبا في الشهر التالي، معتقدًا أن إيطاليا هي المصدر المرجح للمرض.

وأشار في إفادة صحفية أن الفيروس انتشر على نطاق واسع في الولايات المتحدة في ذلك الوقت