تعرف علي فوائد الثوم مع العسل علي الريق ..وتغذية البشرة

أكدّت الدراسات الطبيّة الفوائد العلاجيّة التي يمنحها تناول مزيج الثوم والعسل على الريق، ومنها:

يقي من حساسية اللقاح في الربيع،

ويعالج الربو

يقي من الإسهال.

يقي من البرد والإنفلونزا

يقي من الأمراض الناتجة من لدغات الحشرات.

يقي من تصلّب الشرايين،

وأمراض القلب والتجلّطات.

يقلّل من الأعراض المصاحبة لمرض السكّري.

يعزّز الجهاز المناعي للجسم

ويُحسّن قدرة الجسم على التخلّص من السموم.

الوقاية من السرطان: يحتوي الثوم على مضادات الأكسدة وخصائص أخرى تقوي جهاز المناعة في الجسم، بل وتقلل من احتمال الإصابة بسرطان القولون المعدة والبنكرياس.كذلك، قد تمنع مكملات الثوم تطور الخلايا السرطانية لدى الأشخاص الذي عانى أحد أفراد عائلتهم في السابق من سرطان الثدي، البروستاتا والحلق. بالإضافة إلى ذلك، يمتلك الثوم القدرة على مكافحة العديد من أنواع الطفيليات.

يُخفّض الكوليسترول في الدم: قد يقلل تناول الثوم بصورة منتظمة من مستويات الكوليسترول في الدم بالإضافة إلى ذلك، أثبتت العديد من الدراسات أن تناول الثوم بشكل منتظم قد يساهم في خفض ضغظ الدم وبالتالي فانه يمنع حدوث أمراض القلب والسكتة.

الثوم وتغذية البشرة

على الرغم من قيام البعض وضع زيت الثوم على بشرتهم لعلاج الالتهابات الفطرية أو الثآليل والامراض الجلدية التي تصيبهم، غير أن فعالية الثوم ضد الثآليل والمسامير لا تزال غير مؤكدة.

لكن ما لا شك فيه، ان كل فص من الثوم يحتوي على كميات كبيرة من مادة كيميائية موجودة بشكل طبيعي فيه وتعرف بالأليسين والتي تتفاعل عند هضمها مع الدم، لإنشاء حماية قادرة على قتل العديد من البكتيريا والفيروسات المؤذية التي قد يكون جسم الانسان مأواً لها، مثل المسببة لحب الشباب وغيرها من الالتهابات الجلدية.

اضافة الى ذلك فان الاليسين مضاد فعال للتأكسد مما يزيد من قدرتها على الحماية من الفيروسات. واظهرت خواص الثوم المضادة للبكتيريا في كل من العلاجات الموضعية التي توضع على البشرة والعلاجات التي تؤخذ عبر الفم.

ولتحصل على أكبر قدر ممكن من فوائد الثوم، قم بتناولها نيئة ومفرومة بشكل ناعم وضعها في طبق السلطة أو قم باضافتها الى الوجبة قبل تقديمها.