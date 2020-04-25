تعرف على أغرب هوايات الفنانين..منهم من يعشق تلميع الأحذية وركوب الخيل

كل فنان لديه هواية يمارسها ولكن البعض لديه هوايات غريبة أو غير مألوفة للجماهير والمتابعين له، وهذا ليس مقتصر على الفنانين العرب فقط بل نجوم هوليود أيضا.

فالفنان الراحل عزت أبو عوف

كان يعشق غسل سيارته ادخل الفيلا ويعتبرها هواية ممتعة

الفنان حسين فهمي

يعشق تلميع الأحذية فيما قال في لقاء تليفوني سابق له "إنه يلمع الحذاء وينظفه ويتعامل معه كانه يتعامل مع سيدة رقيقة"

وأضاف فهمي "أن تلميع الحزمة بالنسبة لي مزاج، تابع قائلاً أن "الكرفتة والجزمة علامة على ذوق الرجل".

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أما عن الفنان هاني شاكر

فهو يعشق تصليح السيارات، حتى أن ابنه يطلق عليه الباشمهندس هاني.

أما الفنانة اللبنانية يارا

فهي تعشق كرة القدم ومتابعة المباريات الرياضية، فهي تعتبر من أبرز مشجعي ​نادي برشلونة​ الإسباني وتسافر دوماً إلى إسبانيا ولتشاهد مباريات الفريق.

الفنانة يارا بتيشرت برشلونة

الفنانة هيفاء وهبي

فهي تعشق ممارسة هواية ركوب الخيل، وانتشرت صورة لها وهي تمارس هذه الهواية.

الفنانة هيفاء وهبي

أما عن الفنان اللبناني رامي عياش

فهو يعشق الصيد البري وينشر عبر حساباته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً من رحلاته المخصصة للصيد.

أما الممثلة المصرية مي عز الدين

فلديها هوايتان هما اقتناء زيوت الشعر، وموهبة التطريز فيما نشرت صورة لأحد تطريزاتها وقالت "لو مكنتش ممثلة كنت هبقى مصممة أزياء".

أما الممثلة التونسية هند صبري فتهوى العزف على الطبلة.

أما عن نجوم هوليود فتعشق الفنانة الأمريكية انجلينا جولي جمع الكتب النادرة والقديمة والحناجر النادرة.

أما جوني ديب يهوى جمع الدمى القديمة وخاصة الباربي

أما عن الممثلة والمنتجة والمغنية الأسترالية - الأمريكية نيكول كيدمان هوايتها هي جمع العملات النادرة