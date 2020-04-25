1108 حملات نظافة ورفع 44.766 طن قمامة “بالغربية”

أكد طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الجمعة، على مواصلة الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية، اليوم الجمعة، حملاتها الموسعة للنظافة، وكذلك إزالة تراكمات القمامة داخل المدن والقرى.

وذكر المحافظ، أن عدد حملات النظافة بمركز طنطا بلغ 121 حملة، وجرى رفع 3770 طن قمامة، وبلغ عدد الحملات بحي أول طنطا 69، ورفع 5238 طنًا، و69 حملة بحي ثان طنطا، ورفع 4819 طنًا، و133 حملة بمركز المحلة الكبرى ورفع 3980 طنًا، و69 حملة بحي أول المحلة الكبرى، ورفع 5735 طنًا، و69 حملة بحي ثان المحلة الكبري ورفع 5100 طن قمامة.

وجرى تنفيذ 93، ورفع 2820 طنًا بمركز سمنود، وتنفيذ 85 حملة نظافة ورفع 2920 طنًا بمركز بسيون، وتنفيذ 105 حملات نظافة ورفع 2970 طن قمامة بمركز زفتي، وكذلك تنفيذ 97 حملة نظافة بمركز كفر الزيات، وأسفرت عن رفع 2185 طن قمامة، وبلغ عدد حملات النظافة بمركز السنطة 105، وجرى رفع 2800 طنًا، بينما بلغ عدد الحملات 93 بمركز قطور، ورفع 2430 طنًا.

وبلغ عدد حملات النظافة 1108 ورفع 44،766 طن قمامة خلال شهر إبريل الجاري.