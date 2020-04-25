الوزاره تنفى إلزام المواطنين باستبدال العملات الورقية بالجديدة البلاستكية

نفى مجلس الوزراء ماتداوله بعض صفحات التواصل الاجتماعى أنباء بشأن إلزام المواطنين باستبدال جميع العملات الورقية بالعملات الجديدة البلاستيك بحد أقصى نهاية شهر يونيو ٢٠٢٠ ،جاء ذلك فى تقرير المركز الإعلامى لمجلس الوزراء لرصد الشائعات والرد عليها الصادر اليوم.

وأكد البنك المركزي أنه لا صحة بإلزام المواطنين باستبدال جميع العملات الورقيه بالعملات الجديدة البلاستيك ،موضحا أنه لم يجرى تحديد أي موعد لطرح العملات المنوعة من مادة البوليمر ،مشددًا على أن كافه العملات الورقية المستخدم حاليًا ياريت كما هى دون تغيير.