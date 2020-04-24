السيطرة على حريق بشركة تصنيع أوراق بالسويس

تلقى حسن ترك، نائب مدير أمن السويس، اليوم الجمعة، إخطارًا من محمد نبيل، مدير إدارة الدفاع المدنى، يفيد بنشوب حريق بأحد قطاعات المنطقة الإقتصادية بالسخنة، وجرى دفع عدد من سيارات الإطفاء لمكان الحريق، لإطفاء النيران، وذلك بالتنسيق مع إدارة مكافحة الحريق بالشركة.

وتمكنت قوات الدفاع المدنى بالسويس، من السيطرة على الحريق الذى نشب بمخزن مخلفات الورق بإحدى شركات تصنيع الأوراق والكرتون بمنطقة السخنة بالسويس دون وجود أى إصابات.

وجرى محاصرة مخازن الورق، بالرغم من سوء الأحوال الجوية، وعزل منطقة الحريق عن مصانع الإنتاج والعمالة الموجودة بالشركة حتى جرى إخمادها.

وحرر محضر بالواقعة، لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية.