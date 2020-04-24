تطهير شوارع قريتي طنان ورمادة بالقليوبية

عملت إدارة مكافحة الأمراض المتوطنة، وناقلات الأمراض التابعة لمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، اليوم الجمعة، بتطهير قريتي طنان ورمادة، بالتنسيق مع شتى مديريات المحافظة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية، للحد من إنتشار كورونا.

وجاءت أعمال التطهير والتعقيم بالقليوبية، وفقًا لتعليمات عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، وحمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وتحت إشراف آمال السيد جاب الله، مدير عام الأمراض المتوطنة بالقليوبية، والمهندس عبد المجيد حسن عبدالمجيد، مدير إدارة مكافحة ناقلات الأمراض.

وجرى فرض عزل منزلى على شارع المحطة بقرية دملو التابعة لمركز بنها، بمحافظة القليوبية، وحجر سكان شارع المحطة أمام الوحدة الصحية، ذلك نتيجة وجود حالتين الإصابة بفيروس كورونا داخل الشارع، وبلغ إجمالي الحالات داخل القرية ل 3 حالات إيجابية، و5 حالات مشتبه في إصابتها بينهم حالتين ثبتت سلبيتهما.

وتابع عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، وحمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، عملية فرض الحظر بالشارع الذى جرى غلقه بالكامل، وذلك بعد فرض الحجر المنزلي على 35 منزلاً يعيش فيهم 60 أسرة داخل الشارع.

وأكدت المحافظة، أنه جرى فرص كردون أمني بالمناطق، لمنع دخول وخروج المواطنين المخالطين، وتطهير وتعقيم المنازل، مع توفير كافة إحتياجات الأسر، وذلك بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر، ومديرية التضامن، وتطوع الشباب داخل القرية.