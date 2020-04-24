أخبار عاجلة

الجيش العراقي يحذر من خلايا داعش النائمة -
ملعب ONTime - حلقة الجمعة 15/05/2020 مع أحمد شوبير - الحلقة الكاملة -
مسلسل رجالة البيت - لعبة البولينج بطريقة مختلفة وجديدة -
أنا كنت هموت! رد فعل سلوى خطاب بعد اكتشاف مقلب فيفي -
إبعدي عني! العفريت يحاصر سلوى خطاب -
لازم اقعد يعني! سلوى خطاب مرعوبة من أول المقلب -
علشان خاطر عيون سلوى خطاب.. تفاصيل جديدة في مقلب أنهاردة -
ملاعب الأبطال - مشوار اللاعب "شعبان يحيى" لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي -
ملايين السلاحف تحتل شواطئ الهند -
أسباب الصداع أثناء الصيام وطرق علاجه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. المشرق نيوز

تطهير شوارع قريتي طنان ورمادة بالقليوبية

Print
تطهير شوارع قريتي طنان ورمادة بالقليوبية تطهير شوارع قريتي طنان ورمادة بالقليوبية

عملت إدارة مكافحة الأمراض المتوطنة، وناقلات الأمراض التابعة لمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، اليوم الجمعة، بتطهير قريتي طنان ورمادة، بالتنسيق مع شتى مديريات المحافظة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية، للحد من إنتشار كورونا.

وجاءت أعمال التطهير والتعقيم بالقليوبية، وفقًا لتعليمات عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، وحمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وتحت إشراف آمال السيد جاب الله، مدير عام الأمراض المتوطنة بالقليوبية، والمهندس عبد المجيد حسن عبدالمجيد، مدير إدارة مكافحة ناقلات الأمراض.

94022217 1650084575131615 8413949385083191296 n 300x225 - تطهير شوارع قريتي طنان ورمادة بالقليوبية

وجرى فرض عزل منزلى على شارع المحطة بقرية دملو التابعة لمركز بنها، بمحافظة القليوبية، وحجر سكان شارع المحطة أمام الوحدة الصحية، ذلك نتيجة وجود حالتين الإصابة بفيروس كورونا داخل الشارع، وبلغ إجمالي الحالات داخل القرية ل 3 حالات إيجابية، و5 حالات مشتبه في إصابتها بينهم حالتين ثبتت سلبيتهما.

وتابع عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، وحمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، عملية فرض الحظر بالشارع الذى جرى غلقه بالكامل، وذلك بعد فرض الحجر المنزلي على 35 منزلاً يعيش فيهم 60 أسرة داخل الشارع.

وأكدت المحافظة، أنه جرى فرص كردون أمني بالمناطق، لمنع دخول وخروج المواطنين المخالطين، وتطهير وتعقيم المنازل، مع توفير كافة إحتياجات الأسر، وذلك بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر، ومديرية التضامن، وتطوع الشباب داخل القرية.

المشرق نيوز

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
رحلتان استثنائيتان لمطار القاهرة الدولي تنقل330 راكبًا من المصريين العالقين بالكويت

رحلتان استثنائيتان لمطار القاهرة الدولي تنقل330 راكبًا من المصريين العالقين بالكويت

تسجيل 477 حالة جديدة بفيروس كورونا بكندا ليرتفع إجمالي الحالات ل65388

تسجيل 477 حالة جديدة بفيروس كورونا بكندا ليرتفع إجمالي الحالات ل65388

راكيتيتش يسعى للاستمرار مع برشلونة حتى عام2021

راكيتيتش يسعى للاستمرار مع برشلونة حتى عام2021

الأردن تسجل 24 إصابة جديدة بكورونا

الأردن تسجل 24 إصابة جديدة بكورونا

شبكة عيون الإخبارية