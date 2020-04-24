حملة لإزالة الإشغالات في التل الكبير بالإسماعيلية

شهدت مدينة التل الكبير حملة لإزالة الإشغالات بطريق أحمد عرابي الشارع الرئيسي وذلك في أولي ليالي رمضان كريم، إذ كلف سعد بغدادي رئيس مركز ومدينة التل الكبير، حسني عيسي نائب رئيس المركز والمدنية، بتنفيذ الحملة وجرى تشكيلها بمشاركة قسم الإشغالات وقسم تحسين البيئة وأحمد الليثى مدير إدارة المتابعة والتفتيش ومسؤلى القسم الهندسي والحملة الميكانيكية ومجموعة من العاملين بالوحدة المحلية.

ويأتي ذلك بناءً على تعليمات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، بشأن إزالة جميع التعديات والإشغالات بالشوارع الرئيسية تسهيلًا لحركة المواطنين، وجرى رفع جميع الإشغالات وعمل محاضر فورية للمخالفين والزامهم بعدم التعدي على الطريق.