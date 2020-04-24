تعديلات مرورية في الدقهلية بشارع الجلاء بالمنصورة

أجرت إدارة مرور الدقهلية، بقيادة العميد ممدوح الحصي مدير الإدارة، اليوم الجمعة، تعديلات مرورية بشارع الجلاء، وذلك بمناطق القادم بناحية شارع مستشفى الصدر من السخانة والطريق المؤدي من شارع الجلاء لشارع جيهان والثانوية والطريق المؤدى من شارع السخانة لمنطقة الجلاء، ذلك بهدف تحقيق السيولة المرورية.

وأجرت إدارة المرور بالتنسيق مع حي غرب المنصورة، بعض التعديلات بالطريق بمنطقة شارع الجلاء، بتركيب الإشارات المرورية إذ تسمح للقادم من ناحية شارع الجلاء بالتوجه إلى شارع مستشفى الصدر، وكذلك شارع السلخانة فضلًا عن الطريق المؤدى من شارع الجلاء لشارع جيهان والثانوية، والطريق المؤدى من شارع السخانة لمنطقة الجلاء ومستشفى الصدر.

وأغلقت إدارة المرور الدوران المتواجد أمام الشركة المصرية للصلب “الخربوطلى” والمؤدى من شارع الجلاء لشارع الثانوية ومنطقة جيهان وفتح الطريق المؤدى من شارع السلخانة لمستشفى الصدر برفع البردورات المتواجدة.

وقال مصدر بإدارة مرور الدقهلية، إن الإشارات المرورية الجديدة بالمنطقة المحورية بشارع الجلاء بشكل منتظم وبتوقيتات معينة أوتوماتيكيا ويزيد زمن الإشارة حتى تخف الأحمال المرورية ثم أوتوماتيكيًا تفتح الإشارة المواجهة لها في التقاطع الآخر ليتناسب مع زمن الإشارة، لتنظيم حركة المركبات وعمل سيولة مرورية بالشارع خاصة وقت الذروة