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حملة مرورية موسعة على الطرق السريعة بالغربية

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حملة مرورية موسعة على الطرق السريعة بالغربية حملة مرورية موسعة على الطرق السريعة بالغربية

شنت الأجهزة الأمنية بالغربية، حملة مرورية موسعة على الطرق السريعة والرئيسية بمدن ومراكز المحافظة، ذلك لضبط المخالفين خلال ال 24 ساعه الماضية.

وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد ماجد ناشد مدير مرور الغربية، يفيد بضبط 694 مخالفة متنوعة، شملت السير عكس الاتجاه والسير بدون لوحات معدنية والسير برخصة منتهية وبدون رخصة قيادة وضبط دراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات وبدون تراخيص.

وجرى تحصيل 31 ألفًا و800 جنيه غرامات فورية، وجرى تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المشرق نيوز

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