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مستشفى أطفال المنصورة تتزين بزينة رمضان وتوزع فوانيس على المرضى

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مستشفى أطفال المنصورة تتزين بزينة رمضان وتوزع فوانيس على المرضى مستشفى أطفال المنصورة تتزين بزينة رمضان وتوزع فوانيس على المرضى

حرص مسئولو مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة، على الاحتفال بأول أيام شهر رمضان المبارك بطريقتهم الخاصة، إذ جرى تعليق الزينات بجميع طرقات المستشفى، وغرف المرضى، وكذلك توزيع الهدايا من فوانيس وبالونات على الأطفال المرضى.

وعمل قسم الحدائق والعلاقات العامة بالمستشفى بتحويل الزهور الطبيعية بالحديقة إلى لوحة فنية على شكل فانوس داخله شمعة وجملة “رمضان كريم”.

ووجه الدكتور أحمد الرفاعى مدير المستشفى، التهنئة بالشهر الكريم لإدارة المستشفى وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بالمستشفى وجميع المرضى وأسرهم، ومشيرًا إلى أنه يحرص دائمًا عن البحث على سبل إدخال البهجة والسرور على الأطفال بجانب الاهتمام الصحى بهم.

IMG 20200424 222447 265x300 - مستشفى أطفال المنصورة تتزين بزينة رمضان وتوزع فوانيس على المرضى

المشرق نيوز

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