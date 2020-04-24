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تيليجرام تعتزم دعم الاتصال المرئي الجماعي احتفالًا بـ 400 مليون مستخدم

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أعلنت شركة تيليجرام اليوم الجمعة عن بلوغ عدد مستخدمي خدمة التراسل الفوري التابعة لها 400 مليون مستخدم نشط شهريًا، وذلك بزيادة 100 مليون عن العام الماضي.

تيليجرام تعتزم دعم الاتصال المرئي الجماعي احتفالًا بـ 400 مليون مستخدم

وقالت تيليجرام في تدوينة: إن 1.5 مليون مستخدم جديد ينضمون إليها كل يوم، وأشارت إلى أن ميزات، مثل: المجلدات، والتخزين السحابي، ودعم أجهزة سطح المكتب يجعل خدمتها مثالية للعمل، والدراسة عن بُعد أثناء الحجر الصحي. وبحسب الشركة، فإن تطبيق تيليجرام كان الأكثر تنزيلًا بين تطبيقات التواصل الاجتماعي في أكثر من 20 دولةً.

وأضافت تيليجرام: “عندما بدأنا تيليجرام قبل 7 سنوات، افترضنا أن الناس سيختارون دائمًا الحرية والجودة على القيود والمقدرة المتوسطة. ومع تضييق الفجوة في الشعبية بين تيليجرام ومنافسيها الأقدم، نجد المزيد والمزيد من الصحة في هذا الافتراض الأصلي. شكرًا لكونك ذكيًا وحرًا!”.

أما عن الجديد في الخدمة بهذه المناسبة، فقد كشفت تيليجرام عن عزمها دعم ميزة الاتصال المرئي الجماعي المشفر خلال عام 2020، مشيرةً إلى أن تطبيقات التراسل المرئي الأخرى لا تجمع بين الأمان وقابلية الاستعمال.

وبعد إضافة ميزة (الأجوبة المتعددة) Multiple Answers إلى استطلاعات الرأي، ودعم (وضع الاختبار) Quiz Mode الذي يتيح إجراء اختبارات شبيهة بمسابقات (من سيربح المليون) الشهيرة، مع تحديد إجابة صحيحة واحدة، قالت تيليجرام اليوم: إنها شهدت زيادة في استخدام هذه الميزة للأغراض التعليمية. والآن عززت قدرة الميزة من خلال تمكين المعلمين من إضافة شروحات إلى الأسئلة تظهر عند الإجابة على أسئلة الاختبارات، وذلك بغية مساعدة الطلاب على معرفة أسباب كون الإجابات صحيحة أو خطأ.

كما أصبح بإمكان مستخدمي (وضع الاختبار) تحديد مدة زمنية للإجابة على الأسئلة لزيادة التنافسية. ولتلبية الطلب المتزايد على الأدوات التعليمية الرقمية مع تغيب أكثر من ملياري طالب عن المدارس، أنشأت تيليجرام قاعدة بيانات من الاختبارات التعليمية لجميع المواد والمستويات.

وقالت تيليجرام: إنها أضافت دليلًا جديدًا للملصقات، حيث يمكن استعراض والبحث في أكثر من 20,000 ملصق مجاني عالي الجودة.

هذا، ويمكن تنزيل الإصدار الأحدث من تطبيق تيليجرام لهواتف أندرويد من متجر بلاي، ولهواتف آيفون وحواسب آيباد من متجر آب ستور، كما يمكن تنزيله للحواسيب الشخصية من الموقع الإلكتروني الخاص بها.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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