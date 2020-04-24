شاهد إعلان فودافون الجديد عزوتنا ملايين غناء شيرين عبد الوهاب

طرحت شركة “فودافون”، إعلانها الدعائي لرمضان 2020، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.نوّهت الشركة أن الإعلان تم تصويره عن بعد، تماشيًا مع حملتها “خليك في البيت”، التي تحث على التباعد الاجتماعي، للحد من انتشار فيروس كورونا.شارك في الإعلان محمد صلاح وابنته مكة، منى زكي وأطفالها، أمير عيد، شيكو، هشام ماجد، أحمد فهمي، إسعاد يونس، محمد هنيدي، أمينة خليل، عبد الرحمن أبو زهرة.أغنية الإعلان بعنوان “أهل وعزوة”، غناء شيرين عبد الوهاب.

و بمشاركة كلا من

محمد هنيدي

أحمد فهمي

إسعاد يونس

عبد الرحمن

هشام ماجد

محمد صلاح

أمير عيد

شيكو