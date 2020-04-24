تعرف على فوائد اليانسون لعلاج الاكتئاب وتقوية الجهاز المناعي

يعد اليانسون من الأعشاب المفيدة لصحة الجسم، ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة، ويمكنك الحصول على فوائد اليانسون عند تناوله بشكل عام، وتشمل فوائده ما يلي: تقليل أعراض الاكتئاب أثبتت بعض الأبحاث أن بذور اليانسون قد يساعد على علاج أعراض الاكتئاب، الذي يعتبر حالة شائعة تصيب ما يصل إلى 25% من النساء، و12% من الرجال في جميع أنحاء العالم.

أثبتت دراسة أخرى أن تناول 3 جرام من مسحوق بذور اليانسون ثلاثة مرات يوميًا يعتبر فعالًا في الحد من أعراض اكتئاب ما بعد الولادة، كما أنه كان من الشائع استخدامه كدواء معالج للاكتئاب.

يمكن للينسون مثل الكثير من الأعشاب المعروفة في عالم الطب البديل، أن يقوي جهاز مناعة الإنسان ومن برز فوائد اليانسون.

1- أنه يحتوي على حمض يتم استخدامه لإنتاج دواء مضاد للانفلونزا .

2- اليانسون يحتوي على الكثير من مركبات الفلافونويد الصحية الأخرى ، مثل تيربين ، ليجنان ، وفينيل بروبانويدس ، والتي تشمل أنثول ، ليمونين ، لينالول ، كيرسيتين ، ألفا-بيبين ، بيتا بيبين و نيروليدول وقد ثبت أن العديد من هذه المكونات تحتوي على نسبة عالية من الالتهابات ومضادات الأكسدة ومضادات الميكروبات.

3- يعمل اليانسون على طرد البلغم .

5- اليانسون فعال في تهدئة الكحة و السعال وتخفيف نزلات البرد.

4- ومن أهم فوائد اليانسون أنه يعمل كمضاد بكتيري وفطري، إذ أكدت الأبحاث أن بعض مستخلصات الينسون وزيوته تقضي على أنواع مختلفة من البيكتريا والفطريات.