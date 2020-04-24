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شركة أمريكية تحذر من استخدام المنتجات المطهرة داخل جسم الإنسان

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شركة أمريكية تحذر من استخدام المنتجات المطهرة داخل جسم الإنسان شركة أمريكية تحذر من استخدام المنتجات المطهرة داخل جسم الإنسان

حذرت الشركة الأمريكية المنتجة لمطهر ديتول، ريكيت بنكيزر، من استخدام المنتجات المطهرة داخل جسم الإنسان من خلال الحقن أو البلع أو أي طريقة أخرى تحت أي ظرف من الظروف للعلاج من المستجد.

وجاء التحذير بعدما لمح الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض حول فيروس كورونا، الخميس، إلى إمكانية استخدام مواد مماثلة للقضاء على الفيروس بقوة مثلما تفعل المطهرات.

وأكدت الشركة الأميركية، الجمعة أن جميع منتجاتنا المتعلقة بالنظافة والتطهير يجب استخدامها فقط في الأغراض المخصصة لها ووفقًا للإرشادات.

كما شددت الشركة بأن منتجاتها يجب ألا تدخل الجسم الإنساني تحت أي ظرف من الظروف، دون أن تشير إلى تصريحات ترمب.

 

 

المشرق نيوز

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