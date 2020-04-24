القبض على 12 عاطلًا بكمية من مخدر الاستروكس ببنها وشبرا الخيمة

نجحت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من ضبط 12 عاطلًا بحوزتهم 3 أسلحة نارية، و1200 جرام من الاستروكس المخدر، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 300 جرام، و150 جرامًا من الحشيش المخدر، وجارٍ التحفظ على المتهمين والمضبوطات.

تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، من اللواء هشام سليم، مدير فرع البحث الجنائي بلاغًا يفيد بالقبض على كل من “وائل.ح. ع”، 36 سنة، عاطل، و”مجدي. م. ع”، 40 سنة، عاطل، و2 آخرين حال استقلالهم السيارة رقم ط ط 7631 ماركة سوزوكي، وبحوزتهم 2 سلاح ناري بندقية خرطوش، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 250 جرامًا، وكمية من الحشيش المخدر تزن حوالي 150 جرامًا، ومبلغ مالي 525 جنيهًا.

كما تمكنت مباحث قسمي أول وثانٍ شبرا الخيمة، من ضبط كل من ” احمد. م. م”، 32 سنة، عاطل، سبق اتهامه في 8 قضايا (مخدرات – سلاح – سرقة)، و “عبير. خ. ع”، 43 سنة، ربة منزل، و6 آخرين، وبحوزتهم كيلو و200 جرام من مخدر الاستروكس، و67 قرصًا مخدرًا، و55 جرامًا من مسحوق الهيروين المخدر، وسلاح ناري فرد خرطوش، ومبلغ مالي 3 آلاف جنيه.

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، والسلاح الناري لحماية تجارتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.