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فحص حريق مصنع أدوات صحية بطوخ

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فحص حريق مصنع أدوات صحية بطوخ فحص حريق مصنع أدوات صحية بطوخ

طلبت النيابة العامة مباشرة التحقيقات حول  حريق شب في مصنع أدوات صحية.

وتلقى اللواء احمد العشماوي، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، إخطارًا من العميد فوزي عبد ربه، مأمور مركز شرطة طوخ، بنشوب حريق بمصنع “بانيوهات وفايبر”، بمنطقة قرية السيفا، التابعة لمدينة طوخ.

 

وانتقل الرائد محمد رجب، مدير الحماية المدنية بطوخ، للموقع، وجرى الدفع بسيارات من طوخ وبنها، والسيطرة على الحريق، وجارٍ عمليات التبريد.

 

وبالفحص تبين أن المصنع مقام على 500 متر مربع تقريبًا، وجرى السيطرة على الحريق، دون خسائر بشرية، وتولت النيابة التحقيق.

المشرق نيوز

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