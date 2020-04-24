أخبار عاجلة

مسلسل رجالة البيت - لعبة البولينج بطريقة مختلفة وجديدة -
أنا كنت هموت! رد فعل سلوى خطاب بعد اكتشاف مقلب فيفي -
إبعدي عني! العفريت يحاصر سلوى خطاب -
لازم اقعد يعني! سلوى خطاب مرعوبة من أول المقلب -
علشان خاطر عيون سلوى خطاب.. تفاصيل جديدة في مقلب أنهاردة -
ملاعب الأبطال - مشوار اللاعب "شعبان يحيى" لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي -
ملايين السلاحف تحتل شواطئ الهند -
قصة وتفاصيل مفجعة.. الشاب محمد نادي شكك في خطورة كورونا ومات بسببه هو ووالده -
أحداث ورا بعد ..تفتكروا فين الحقيقة؟ #لعبة_النسيان -
مسلسل فرصة تانية - خالد بيحاول بكل الطرق إنه ينتقم من شيرين .. بس إللي عمله المرادي كان مبالغ فيه! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المشرق نيوز

الأهلي يحتفل بمرور 113 سنة لتأسيس القلعة الحمراء

Print
الأهلي يحتفل بمرور 113 سنة لتأسيس القلعة الحمراء الأهلي يحتفل بمرور 113 سنة لتأسيس القلعة الحمراء

يحتفل اليوم جماهير وعشاق القلعة الحمراء لمرور 113 سنة لتأسيس ناديهم وتم تأسيس النادي عام 1907 بغرض توحيد المثقفين من شباب المقاوم للاحتلال البريطاني.

وكتبت الصفحة الرسمية للأهلي علي فيس بوك: “النادي الأهلي الحلم الذي تحول إلى حقيقة ليصبح أكثر أندية العالم تحقيقًا للبطولات بسواعد أبناءه ورجاله المخلصين متسلحين بتاريخ ومبادئ ووطنية فكانوا نبراسًا ونماذج  للنجاح يشار لها في شتى بقاع العالم بعطاء لا ينتهي للرياضة والمجتمع”.

وحصل المادي الأهلي للكثير من البطولات وحقق الإنجازات 41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصري، 8 ألقاب دورى أبطال أفريقيا، 4 ألقاب أبطال الكؤوس، لقب واحد كأس الكونفدرالية الأفريقية، 6 ألقاب كأس السوبر الأفريقي، لقب واحد بالبطولة الأفرو أسيوية، 4 ألقاب كأس أبطال العرب

 

المشرق نيوز

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ملاعب الأبطال - مشوار اللاعب "شعبان يحيى" لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي

ملاعب الأبطال - مشوار اللاعب "شعبان يحيى" لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي

عمرو أديب: الإخوان بره مطلعين اشاعة إن المصريين بره مايجوزش يبعتوا زكاتهم مصر.. اعرف ليه؟

عمرو أديب: الإخوان بره مطلعين اشاعة إن المصريين بره مايجوزش يبعتوا زكاتهم مصر.. اعرف ليه؟

معناة كل عيد في أغلب البيوت المصرية ... بس بتفضل محفورة في قلبك | ليالينا 80

معناة كل عيد في أغلب البيوت المصرية ... بس بتفضل محفورة في قلبك | ليالينا 80

ورطة إنسانية - شوف تعاطف المصريين قدام طلب من أب تتصور صورة واللي هيصورهالك هو ابنه الكفيف !!

ورطة إنسانية - شوف تعاطف المصريين قدام طلب من أب تتصور صورة واللي هيصورهالك هو ابنه الكفيف !!

شبكة عيون الإخبارية