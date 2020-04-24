الأهلي يحتفل بمرور 113 سنة لتأسيس القلعة الحمراء

يحتفل اليوم جماهير وعشاق القلعة الحمراء لمرور 113 سنة لتأسيس ناديهم وتم تأسيس النادي عام 1907 بغرض توحيد المثقفين من شباب مصر المقاوم للاحتلال البريطاني.

وكتبت الصفحة الرسمية للأهلي علي فيس بوك: “النادي الأهلي الحلم الذي تحول إلى حقيقة ليصبح أكثر أندية العالم تحقيقًا للبطولات بسواعد أبناءه ورجاله المخلصين متسلحين بتاريخ ومبادئ ووطنية فكانوا نبراسًا ونماذج للنجاح يشار لها في شتى بقاع العالم بعطاء لا ينتهي للرياضة والمجتمع”.

وحصل المادي الأهلي للكثير من البطولات وحقق الإنجازات 41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصري، 8 ألقاب دورى أبطال أفريقيا، 4 ألقاب أبطال الكؤوس، لقب واحد كأس الكونفدرالية الأفريقية، 6 ألقاب كأس السوبر الأفريقي، لقب واحد بالبطولة الأفرو أسيوية، 4 ألقاب كأس أبطال العرب