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أبو تريكه ومتعب وعادل عبدالمنعم يشاركون النجوم في الإحتفال بذكري تأسيس الأهلي

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أبو تريكه ومتعب وعادل عبدالمنعم يشاركون النجوم في الإحتفال بذكري تأسيس الأهلي أبو تريكه ومتعب وعادل عبدالمنعم يشاركون النجوم في الإحتفال بذكري تأسيس الأهلي

حرص كل من محمد أبو تريكه، وعماد متعب، وأحمد عادل عبدالمنعم، لاعبي النادي الأهلي السابقين علي تهنئة القلعة الحمراء وجماهيرها بمرور113 عام على تأسيسها.

وكتب النجم محمد أبو تريكه نجم الأهلي ومنتخب السابق تدوينه عبر حسابه الشخصي علي تويتر “وحشني الأهلي. 113 عام علي تأسيس أعظم نادي في الكون”.

واهتم أيضََا عماد متعب مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق بتهنئة الفريق الأحمر، ونشر عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” قائلاََ: “113 سنة من الإنجازات أعظم نادي في الكون”.

واحتفل أيضََا حارس مرمي الأهلي السابق والمقاصه الآن عبر حسابه الشخصي على “تويتر” وكتب “113 عام كنت ومازالت وستظل مصدر فرحتنا وفخرنا… الأهلي لم يكن يومََا نادي، بل وطن في هيئة نادي”.

المشرق نيوز

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