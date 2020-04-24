العماري: جائحة كورونا تستلزم رفع سن المعاش للأطباء لـ65 عامًا

أكد مجلس النواب أنه خلال جلساته القادمة، سيناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة

والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014.

وأكد النائب الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن أهمية إصدار هذه التعديلات في ضوء تكليفات القيادة السياسية، بإعطاء أولوية لأعضاء المهن الطبية من أطباء وتمريض فى ضوء جائحة كورونا.

وأضاف، أن التعديلات تشمل زيادة فئات بدل المهن الطبية، بنسبة 75%، وإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، بهدف تكريم الشهداء من أعضاء المهن الطبية الذين يتوفون أو يصابون بعجز كلي أو جزئي بسبب العدوى والمخاطر الطبية، وتقديم الرعاية الاجتماعية لهم ولأسرهم عن الوفاة أو الإصابة.