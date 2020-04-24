“الزراعة: نطرح 4 ملايين طائر يوميًا لتلبية احتياجات المواطنين في رمضان

صرح الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة في تصريح له، إن الوزارة حريصة على الوصول للمواطن في مختلف محافظات الجمهورية، إذا يصل عدد منافذ الوزارة إلى 400 منفذ موزعين على مختلف المحافظات.

وأكد القرش خلال لقاء خاص ببرنامج “الآن” المذاع عبر فضائية “EXTRA NEWS”، اليوم الجمعة، أن متوسط تخفيضات الأسعار في المنافذ يصل بنسبة تتراوح بين 25% إلى 40% في بعض الأصناف، كما جرى الدفع بمنافذ متنقلة لبعض المناطق الأكثر احتياجًا.

وتابع، أن الوزارة رفعت حجم مخزون المنافذ من السلع ليكفي نحو 6 أشهر، فضلًا على أن هناك زيادة في إنتاج مزارع الدواجن ليغطي كافة الاحتياجات خلال شهر رمضان، موضحًا أنه يجرى طرح 4 ملايين طائر يوميًا.