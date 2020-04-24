نقيب المحامين ينذر موظف بالنقابة بالفصل بسبب الغياب

أعطي نقيب المحامين رجائي عطية، إنذارًا لموظف بالنقابة، عدنان عفت عبدالسلام بالفصل وفقًا لقانون العمل، إذا تكرر غيابه غير المشروع مستقبلًا، بعدما تغيب عن العمل خلال الفترة من 4/4/2020 وإلى 23/4/2020 مدة عشرة أيام متقطعة بدون عذر مقبول.

وتبين أن النص الصادر من النقيب العام كالآتي: “السيد عدنان عفت عبدالسلام، إذا تغيبتم عن العمل خلال الفترة من 4/4/2020 وإلى 23/4/2020 مدة عشرة أيام متقطعة بدون عذر مقبول”.

وأضاف: “فننذركم بالفصل إذا تكرر هذا الغياب غير المشروع مستقبلًا وذلك وفقًا لنص المادة 69 الفقرة الرابعة من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته”.