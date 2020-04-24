كورونا يزيد ثروة بعض أصحاب المليارات الأمريكيين

أظهر تقرير جديد نشره معهد الدراسات السياسية IPS بأن ثروة أصحاب المليارات الأمريكيين، مثل: مؤسس أمازون (جيف بيزوس)، ورئيس تسلا (إيلون ماسك)، ارتفعت بنسبة 10% تقريبًا خلال جائحة الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19.

وأشار التقرير إلى أن ازدياد ثروة أصحاب المليارات الأمريكيين جاء في حين يتجه نحو 22 مليون أمريكي للبقاء بدون عمل. وحتى في الوقت الذي واجه الاقتصاد الأوسع ركودًا، فقد ارتفعت في الأسابيع الأخيرة أسهم الشركات التي زادت استخدامها، مثل: تطبيق مؤتمرات الفيديو (زووم) Zoom، في ظل الحجر الصحي، وبذلك ازدادت ثروة مؤسسو تلك الشركات.

وقال (تشاك كولينز)، وهو أحد المشاركين في إعداد التقرير: “هذه حكاية وباءين، مع تضحية غير متكافئة للغاية”. وذكر التقرير أنه خلال المدة من 1 كانون الثاني/ يناير الماضي إلى 10 نيسان/ أبريل الجاري، شهد 34 من أغنى أصحاب المليارات في البلاد زيادة في صافي ثروتهم بعشرات الملايين من الدولارات.

ووفقًا لتقرير معهد الدراسات السياسة، فقد شهد ثمانية من أصحاب المليارات هؤلاء، ومن بينهم: بيزوس ومؤسس شركة زووم (إريك يوان)، وماسك قفزة بقيمة مليار دولار في صافي ثروتهم الإجمالية.

ويمتلك ماسك نحو 18.5٪ من أسهم شركة تسلا، التي ارتفعت أكثر من 73٪ منذ بداية العام. في حين يمتلك بيزوس نحو 15.1٪ من أسهم أمازون، التي زادت أسهمها ما يقرب من 31٪ خلال العام الحالي مع ارتفاع الطلبات عبر الإنترنت على منصتها بسبب بقاء الناس في منازلهم.

وأضاف التقرير أنه في العقد الماضي، قفزت ثروة أصحاب المليارات الأمريكيين بنسبة 80.6٪ بعد تعديل التضخم.