نقيب الممرضين: 29 ممرضًا وممرضة أصيبوا بفيروس كورونا

صرحت كوثر محمود نقيب الممرضين في تصريح لها اليوم، إن التمريض المصري لديه مواقف مشرفة ومؤثرة خلال السنوات الأخيرة، مؤكدة أن أفراد الجيش الأبيض من الأطباء والممرضين أثبتوا أنهم على قدر المسئولية.

وأكدت نقيب الممرضين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج “حقائق وأسرار”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن عدد الممرضين المصابين بفيروس كورونا 29 ممرضًا وممرضة منهم من تعافى، ويجري متابعتهم على مدار الساعة.

وأضافت، إن الممرضين يؤدون الواجب تجاه الوطن، وهو دفاع عن الأهالي في توقيت نحتاج فيه جميعًا العمل بروح الفريق.