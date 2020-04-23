إزالة 17 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بدمياط

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على استمرار الجهود للتصدى لكافة حالات التعديات على أملاك الدولة والمخالفات ووقف استنزاف الرقعة الزراعية والحفاظ عليها، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحويل ما جرى رصده من مخالفات خلال الفترة الراهنة إلى النيابة العسكرية.

وأسفرت حملة اليوم الخميس التى جاءت تحت إشراف اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد، وتنفيذ رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن دمياط وفارسكور والزرقا وكفر البطيخ ومدينة السرو بالتنسيق مع الجهات الأمنية، عن إزالة 3 حالات بناء بالمخالفة بمركز ومدينة فارسكور، و4 حالات أخرى بمركز ومدينة الزرقا، وبكفر البطيخ جرى إزالة 6 حالات تعدِ على أراضى زراعية وأخرى بالمهد، وكذلك حالتى تعدِ على أملاك الدولة تابعة لجهتى الولاية الرى والوحده المحلية، بالإضافة إلى إزالة حالة بناء بالمخالفة بمركز ومدينة دمياط، كما جرى تلقى 5 طلبات للتصالح في مخالفات البناء من قبل المواطنين بمدينة السرو.

وأوضحت محافظ دمياط أنه جرى تحقيق نسبة بلغت 72% من المستهدف تنفيذه من إزالات تتعلق بتلك المخالفات، بإجمالى 126 حالة على مساحة 19878 مترًا مربعًا، ومشيدة بجهود أجهزة المحافظة لإتمام تلك المهام على الوجه الأكمل.