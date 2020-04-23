استمرار إزالة التعديات ومخالفات البناء بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، في تصريحات صحفية له، اليوم الخميس، أن إجمالى حالات التعدي التي جرى إزالتها من على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وكذلك مخالفات البناء داخل الحيز العمراني بنطاق المحافظة، بلغت 313 حالة إزالة، وذلك منذ بدء حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة بنطاق المحافظة في مارس الماضى، وخاصة تلك التى وقعت أثناء فترة الحظر، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف محافظ الدقهلية، في بيان له، أن هذه الحالات شملت 185 حالة على الاراضى الزراعية و123 حالة بالبناء المخالف داخل الحيز العمراني، و 5 حالات على أراضى أملاك الدولة، ومشيرًا إلى أن هناك جهودًا كبيرة تبذلها أجهزة المحافظة التنفيذية بالتعاون مع مديرية الأمن وأقسام ومراكز الشرطة بمدن وأحياء ومراكز المحافظة من خلال حملات مشتركة لإزالة كافة أشكال التعديات على جميع أراضى الدولة، وذلك حرصًا على حقوق الدولة وفرض سيطرة القانون تجاه المخالفين بكل الحزم والحسم.

وأشار المحافظ، إلى أن إجمالى المساحات الزراعية التى جرى استردادها حتى اليوم بلغت 10 أفدنة و1 قيراط و2 سهم، والمساحات التى جرى إزالة التعديات عليها سواء ببناء مخالف أو على أراضي أملاك الدولة بلغت مساحتها 12553 متر مربع.

وقال المحافظ إنه خلال اليوم، جرى إزالة 19 حالة تعدى متنوعة بمراكز المنصورة وبنى عبيد وبلقاس المطرية، ومؤكدًا تضافر جهود كافة الأجهزة التنفيذية وجهات الولاية على أراضى الدولة بهدف التنفيذ الكامل لتعليمات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي حفاظًا على هيبة الدولة واسترداد حقوقها، ومؤكدًا التعاون الكامل مع مديرية أمن الدقهلية وجميع مراكز وأقسام الشرطة لإزالة كافة أشكال التعديات بنطاق المحافظة.